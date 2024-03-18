Министерство обороны Узбекистана прокомментировало распространившуюся в социальных сетях публикацию о сбитом афганском военном вертолёте на границе Афганистана и Узбекистана.

Эту информацию опубликовал в своём Telegram-канале российский политолог Андрей Серенко. Он сообщил, что вертолёт якобы вылетел из Мазари-Шарифа в афганский Бадахшан. «Как он оказался в воздушном пространстве Узбекистана, пока не ясно», — отметил автор, добавив, что на борту вертолёта находились более 15 человек.

«Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности», — заявили в Министерстве обороны Узбекистана.

Ведомство попросило СМИ и пользователей социальных сетей полагаться только на официальную информацию и напомнило об ответственности за распространение необоснованной ложной информации.