Руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов сообщил о жестоком обращении с ребёнком в Самарканде. Он опубликовал видео от 16 марта, на котором можно увидеть мальчика, прикованны цепью за ноги в в автомобиле Damas. Он также показывает порез между пальцами.

По данным правозащитника, видео записано на улице Озод Шарк на массиве Богишамол.

«Когда сотрудники ОВД узнали, что насильником оказался бывший сотрудник, они заставили подписать протокол, в котором говорилось, что данная ситуация не является насилием. Мальчик, задержанный бывшим сотрудником правоохранительных органов, в настоящее время находится в 4-м отделении ОВД города Самарканда, его судьба нам не известна. А вот человек, который задержал ребёнка и пытал его, спокойно сидит дома», — написал он.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138 Уголовного кодекса (насильственное незаконное лишение свободы).

По его словам, сотрудники ОВД проводят следствие, которое взято под контроль прокуратуры.