Самарканд выбран местом проведения 43-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится в 2025 году. Об этом 22 ноября в Париже сообщила председатель 42-й сессии конференции Симона-Мирела Микулеску.

Мероприятие пройдёт вне Парижа, где находится штаб-квартира организации, впервые с 1985 года, когда конференция прошла в Софии — столице Болгарии.

В начале сентября помощник президента Саида Мирзиёева сообщила, что Узбекистан готов принять 43-ю сессию генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

Стоит отметить, что в 2021 году ни одно из государств-членов ЮНЕСКО не пригласило генеральную конференцию провести её 42-ю сессию, поэтому местом проведения была выбрана штаб-квартира в Париже. Предыдущие конференции также проводились в столице Франции из-за отсутствия предложений. (41-я сессия,39-я, 38-я, 37-я, 36-я, 35-я, 34-я).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил всех зарубежных друзей и партнёров за поддержку исторического решения о проведении конференции в Самарканде.

«Уверен, что это важное глобальное мероприятие, которое впервые состоится в нашем регионе, позволит ещё раз продемонстрировать мировой общественности огромный цивилизационный потенциал Узбекистана и государств Центральной Азии», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.