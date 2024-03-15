Кабинет министров Узбекистана 13 марта принял постановление «О мерах по повышению экспортного потенциала предприятий по переработке масличных культур».

Документом отменены ограничения на вывоз (экспорт) с таможенной территории Узбекистана растительных и фруктовых масел, за исключением подсолнечного и хлопкового масла, а также смешанных масел.

В то же время частично снимаются ограничения на экспорт подсолнечного и растительного масла, а также семян подсолнечника и других масличных культур, введённые с 1 июня 2022 года.

Компаниям разрешается поставлять за границу 50% импортированного готового подсолнечного, хлопкового и смешанного масла.

Компаниям разрешается экспортировать масло, произведённое из импортированных ими семян хлопчатника, подсолнечника и сои, но в следующих соотношениях от объёма импорта: 35% от семян подсолнечника, 17% от семян хлопчатника и соевых бобов.

Например, предприятие, импортировавшее 1000 тонн семян подсолнечника, сможет экспортировать 350 тонн подсолнечного масла произведённое путём переработки импортного сырья (выход масла из семян подсолнечника в среднем составляет 35%).

Для этого будут учитывать объёмы импорта семян масличных культур, ввезённых с 1 января 2024 года.

Вице-премьеру, министру экономики и финансов Джамшиду Кучкарову предоставлены полномочия отменять 50-процентное ограничение на экспорт растительного масла с учётом обеспеченности населения основными видами продуктов питания и стабильности цен на внутреннем рынке.