Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 марта принял правительственную делегацию Казахстана во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил Олжаса Бектенова с недавним назначением на пост главы правительства Казахстана и пожелал успехов в работе.





В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения узбекско-казахстанского сотрудничества. В частности, внимание было уделено формированию новой повестки взаимодействия в рамках подготовки к предстоящим совместным мероприятиям на высшем уровне.

Подчёркнута необходимость устранения барьеров и принятия согласованных мер по наращиванию объёмов взаимного товарооборота, в том числе в ходе деятельности рабочей группы, возглавляемой уполномоченными министрами.





Были также обсуждены вопросы углубления кооперации в промышленности, транспорте и логистике, являющимися ключевыми направлениями в стратегическом партнёрстве двух государств.

Отмечена целесообразность активного продвижения нового портфеля инвестиционных программ в приоритетных отраслях и инфраструктурных проектов регионального значения в области транспорта и энергетики.





Президент Узбекистана подчеркнул важность продолжения тесных и системных контактов на уровне правительств в целях кардинального расширения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном.