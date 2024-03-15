Учтепинский районный суд по уголовным делам приговорил 15-летнего школьника к 3 годам лишения свободы за угон машины в Ташкенте. Об этом сообщается в репортаже программы «Миллар» телеканала Milliy.

Суд рассматривал дело подростка на выездном судебном заседании в школе. Стало известно, что владелец машины обнаружил пропажу и обратился в органы внутренних дел. Автомобиль нашли разбитым. Владелец автомобиля заявил, что после возмещения ущерба не имеет претензий к юноше.

«Я поругался с дядей и вышел из дома. Не хотел возвращаться домой. Я допустил ошибку. Больше такое не повторится», — заявил школьник.

Выяснилось, что ранее подросток уже дважды угонял автомобили.

Суд признал его виновным в совершении преступления в соответствии с частью 1 статьи 267 (Угон транспортного средства) Уголовного кодекса Узбекистана. Наказание определялось в соответствии со статьёй 85 (Лишение свободы для несовершеннолетних) УК. Школьник будет отбывать наказание в воспитательной колонии.