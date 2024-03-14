Президент Шавкат Мирзиёев добирался в Сырдарьинскую область на поезде. Пресс-служба главы государства опубликовала фотографии из поездки.

Ранее мы сообщали, что глава государства посетит Сайхунабадский район, где «ознакомится с условиями жизни населения».

По пути Шавкат Мирзиёев побеседовал с председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием Нуриддином Холикназаровым. Они говорили о работе в духовно-просветительской сфере и добродетелях священного месяца Рамазан.





11 марта мусульмане Узбекистана встретили месяц Рамазан. «Наши соотечественники, держащие пост, исполняют свои религиозные обряды в мире и благополучии. В мечетях проводится чтение Корана, во благо нашего народа возносятся молитвы о мире, изобилии и достатке. Муфтий отметил, что в эти светлые дни ещё ярче проявляются такие качества, как терпимость и щедрость, наши соотечественники по зову сердца стремятся приумножить добрые дела», — говорится в сообщении.





Президент поделился мнениями о том, как достойно провести этот месяц, о необходимость ценить мир в стране и укреплять атмосферу доброты и взаимопомощи. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что политика по возвышению чести и достоинства человека, обеспечению интересов народа и поддержке нуждающихся будет продолжена.

Развитие предпринимательства и полное использование возможностей приусадебных и домашних хозяйств президент отметил как важный аспект улучшения уровня жизни сельского населения.





Говорилось также о важности воспитания молодёжи образованными, просвещёнными и патриотичными личностями, привития ей прилежности в учёбе и труде.