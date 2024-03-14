Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сайхунабадский район Сырдарьинской области в четверг посетил махаллю Иттифок, где ознакомился с приусадебным и домашним хозяйством жителей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее «Газета.uz» писала, что целью визита президента было запустить в Сайхунабаде проект по превращению района в образец полномасштабного использования возможностей приусадебных и домашних хозяйств. Этот опыт планируется использовать в дальнейшем по всей стране. Реализация потенциала приусадебных земель была названа одним из наиболее доступных и массовых способов создания источников дохода для семей на совещании у главы государства 7 марта.

Ранее, 5 марта, президент подписал постановление «О мерах по поддержке производства продукции в домохозяйствах населения промышленным методом и задействованию новых резервов в приусадебных и дехканских хозяйствах». Документом предусмотрено создание в 2024 году образцовых учебно-опытных участков в 54 районах (всего в Узбекистане 208 районов и городов областного и республиканского подчинения) для посадки экспортноориентированных и высокодоходных культур, а также повышения знаний и навыков населения в этой сфере.





В махалле Иттифок, где проживают 6672 человека, общая площадь приусадебных участков составляет 185 гектаров.

Шавкат Мирзиёев пообщался с представителями домохозяйств, где ранее были созданы образцовые приусадебные участки.





На участке Рисолат Гуломовой в 14 соток до этого выращивались морковь, чеснок, лук, всего использовалось 30% земли.

С помощью хокимията и ответственных организаций были посажены саженцы яблонь и винограда, а между ними — различные овощи. Кроме того, было организовано разведение кур, кроликов, пчёл и молочных коров, говорится в сообщении.





Была также построена теплица, работающая без использования топлива, площадью 2 сотки. В ней посажено 30 лимонных деревьев, а между рядами — помидоры и клубника.

«Мы организуем всю работу в махалле, чтобы наш народ чувствовал происходящие изменения. Теперь мы направим все возможности государственных учреждений в каждую улицу, в каждый дом», — сказал президент.





«Банк, закреплённый за махаллёй, наряду с предоставлением средств будет менять подход людей к своему хозяйству. Наша цель — увеличить доходы народа, сделать его зажиточнее. Конечно, это не будет легко. Это упорный труд, непрерывный поиск, всегда новые идеи. Но это выполнимо», — подчеркнул он.