Мирабадский районный суд по уголовным делам приговорил бывшего контролёра отдела охраны Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Ташкента А. Б. к 2 годам ограничения свободы. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

Сообщается, что А. Б. познакомился в соцсетях с мужчиной и пообещал помочь трудоустроить его родственника в Службу авиационной безопасности. За свои услуги он запросил 2000 долларов, но мужчина сказал, что сможет заплатить только 1800 долларов.

6 декабря 2023 года в ходе оперативного мероприятия, проведённого СГБ и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, А. Б. был задержан при получении 1800 долларов.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.