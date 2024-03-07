Посол Узбекистана Кахрамон Шакиров завершил свою дипломатическую миссию в Сингапуре и Австралии, сообщает ИА «Дунё».

Он был аккредитован послом в Сингапуре в 2018 году и по совместительству в Австралии — в 2022-м.

Кахрамону Шакирову 53 года. Он является выпускником Ташкентского государственного университета и Академии государственного и общественного строительства при президенте.

После возвращения он приступил к работе в центральном аппарате МИД в качестве начальника одного из управлений, говорится в сообщении.