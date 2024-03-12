Компания «Навоиуран» планирует привлечь технологии китайской China Nuclear Uranium (CNUC) для разработки урановых месторождений черносланцевого типа, сообщила пресс-служба предприятия.

Делегация CNUC ознакомилась с разработкой нескольких урановых месторождений, входящих в ресурсную базу «Навоиурана». На встрече с китайскими специалистами обсуждались вопросы технологий разработки черносланцевых урановых рудников и перспективы сотрудничества, говорится в сообщении. Были отобраны технологические пробы с данных месторождений для извлечения урана и редкоземельных металлов из добываемой урановой руды.

Узбекистан с начала 2000-х годов пытается привлечь иностранных инвесторов в разработку урановых месторождений черносланцевого типа, которые требуют существенных инвестиций из-за необходимости извлечения из руды других металлов. Значительная часть ресурсов «Навоурана» включает в себя месторождения урана песчаникового типа, более доступного для разработки.

В июле 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил целевые показатели добычи урана, их планируется довести до 7100 тонн в 2030 году (вдвое больше по сравнению с 2022 годом). По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче.