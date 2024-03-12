В 2023 году 56 иностранных компаний, оказывающие электронные услуги на территории Узбекистана, уплатили 69,8 млрд сумов налогов, что в 1,5 раза больше поступлений 2022 года (44,9 млрд), сообщила пресс-служба Налогового комитета Узбекистана.

Число зарубежных интернет-компаний, которые платят НДС в Узбекистане, выросло с 40 до 56, а их доход увеличился до 635,1 млрд сумов, что в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году (348 млрд сумов).

Почти весь объём налоговых поступлений приходится на 10 компаний:

Meta — 26,4 млрд сумов;

Google — 20,3 млрд сумов;

Apple — 12,9 млрд сумов;

Amazon — 2,2 млрд сумов;

Вooking.соm — 1,6 млрд сумов;

Netflix — 1,2 млрд сумов;

Xsolla — 816,1 млн сумов;

Zoom — 763,3 млн сумов;

Yandex — 690,4 млн сумов;

Adobe Systems — 436,9 млн сумов.





Стоит отметить, что Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) оказала электронные услуги на 238,9 млрд сумов (рост — в 2,5 раза), что говорит о возросших тратах компаний на рекламу и продвижение в соцсетях.

В списке впервые появился Amazon, который встал на налоговый учёт в Узбекистане в июле прошлого года и сразу же занял 4-е место по выплатам налогов среди интернет-компаний, заработав 22,6 млрд сумов.

Всё больше людей в Узбекистане также оформляют подписку на стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix, который увеличил свой доход за год в 2 раза — до 10,1 млрд сумов.