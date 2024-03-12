С 6 февраля по 7 марта в школы в Узбекистане возвратились почти 1,77 миллиона учащихся, пропускавших занятия. Посещаемость, таким образом, достигла 97,7%, сообщил на брифинге в АИМК в понедельник пресс-секретарь Национальной гвардии Давронбек Джуманазаров.

Как писала «Газета.uz», на совещании 5 февраля президент Шавкат Мирзиёев отметил, что посещаемость школ составляет 70%, и в 2023 году 2280 преступлений были совершены школьниками. Глава государства поставил перед Нацгвардией задачи по созданию «иммунитета от преступности» путём воспитания учащихся в духе патриотизма, изучению морально-духовной среды в школах, укреплению цепочки «школа-семья-махалля» и содействию в улучшении посещаемости. Уже с 6 февраля Нацгвардия подключилась к исполнению этих задач.

Как рассказал Давронбек Джуманазаров, всего за первые три дня — с 6 по 8 февраля — было установлено, что занятия без причины пропускали 188 тысяч школьников.

В соответствии с «новой системой», внедрённой для улучшения посещаемости школ, «преподаватели в начале урока сообщают инспектору-психологу об отсутствующих учащихся, тот совместно с председателем махалли приходит в дом ученика, встречается с родителями и изучает ситуацию».

«Таким образом, созданы условия для того, чтобы директор школы и учителя занимались не вопросами посещаемости, а качественным проведением уроков», — сообщил пресс-секретарь Нацгвардии.

Он рассказал, что в Кашкадарьинской области, где в течение недели осуществлялся подомовой обход учащихся с пометкой «больные», выяснилось, что в 50 случаях дети не болели и пропускали уроки без причины. Учеников вернули на занятия, а в отношении родителей приняли административные меры.

В общей сложности 124 тысячи родителей были официально предупреждены о недопустимости пропуска детьми занятий, а 4000 из них были привлечены к административной ответственности по статье 47 Кодекса об административной ответственности (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей).

Кроме того, проведены встречи более чем со 104 тысячами родителями, чьи дети не посещали занятия без причины. В результате число учащихся, пропускающих занятия, сокращается в среднем на 30 тысяч в день, сообщил Давронбек Джуманазаров.

Он также сказал, что в школах внедрена новая система работы охранников. Если раньше они ограничивались пребыванием внутри школы в ночное время, то теперь один охранник дежурит днём, контролируя вход-выход и обеспечивая порядок внутри школы. К работе охранниками поэтапно привлекаются молодые кадры, прошедшие военную службу.

«Говоря коротко, теперь двери каждой школы на замке. Эта система показала свою эффективность. Только за последнюю неделю в шести случаях был предотвращён вход в школы посторонних лиц», — сказал представитель Нацгвардии.