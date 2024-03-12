Агентство по противодействию коррупции выявило хищение почти на 1 млрд сумов в рамках программы «Один миллион программистов» в Узбекистане.

Антикоррупционное агентство изучило рациональное расходование бюджетных средств при покупке компьютеров и других средств государственным учреждением «Укув таълим-таъминот» при Министерстве дошкольного и школьного образования в рамках этой программы. Кроме того, агентство проверило соответствие оборудования техническим заданиям.

Сотрудники ведомства провели проверку на местах в Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях и выяснили, что технические характеристики компьютеров не в полной мере соответствуют требованиям, указанным в контракте.

Документы по делу были направлены в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Ташкентское управление департамента в рамках доследственной проверки установило, что компания Smart Sales Leader по контракту с «Укув таълим-таъминот» должна была поставить дополнительные технические устройства на 919,36 млн сумов, однако не сделала этого.

По данным ведомства, эти средства были расхищены путём присвоения.

В отношении должностных лиц «Укув таълим-таъминот» и Smart Sales Leader возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.

Согласно данным Единого госреестра предприятий и организаций, Smart Sales Leader зарегистрирована 18 февраля 2021 года с уставным фондом 200 млн сумов. Учредителем и руководителем указан Алижон Шарафович Нуруллаев.

29 декабря 2021 года «Укув таълим-таъминот» и Smart Sales Leader заключили договор на 25,55 млрд сумов на поставку 3380 персональных компьютеров по 7,56 млн сумов каждый. Речь шла о компьютерах с шестиядерными процессорами частотой 2900 МГц, 4 Гб оперативной памяти DDR4, 500 Гб постоянной памяти, мониторами LED диагональю 22 дюйма и разрешением 1920×1080, мышкой, микрофоном, наушниками.

Компьютеры были предназначены для студентов программы «Один миллион программистов» в Каракалпакстане, а также Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях.

Услугами Smart Sales Leader также ранее пользовалась Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, закупившая 128 компьютеров за 1 млрд сумов, а также 250 единиц оборудования для видеоконференцсвязи за 714 млн сумов.

Проект One Million Uzbek Coders по подготовке миллиона отечественных программистов в сотрудничестве с ОАЭ был запущен в Узбекистане с ноября 2019 года.