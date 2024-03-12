Наманганский городской суд по уголовным делам вынес приговор в отношении двух местных жителей, пытавшихся незаконно вывезти золото из Узбекистана в Индию для продажи. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Наманганской области и таможенниками 24 июля 2023 года, был остановлен и досмотрен автомобиль Cobalt, двигавшийся из Намангана в Ташкент.

У пассажира К. Н., 46-летнего жителя Намангана, было обнаружено золотое изделие в виде полуобработанной золотой цепочки.

На территории Папского района был остановлен и досмотрен автомобиль Lacetti, двигавшийся в этом же направлении. У пассажира Г. О., 33-летнего жителя Намангана, было обнаружено 29 единиц полуобработанных золотых украшений в виде цепочек.

Стало известно, что Г. О. покупал золото в большом количестве у незнакомых людей и изготавливал цепочки для дальнейшей обработки ювелирами.

В свою очередь, К. Н. планировал обойти таможенный контроль в аэропорту Ташкента и вывезти золотые украшения на продажу в Индию.

Согласно заключению эксперта, вес 30 золотых изделий составлял 1 кг 516 гр, а стоимость — 1 млрд 46 млн сумов.

Уголовное дело в отношении Г. О. и К. Н. велось по пункту «а» части 2 статьи 182 через статью 25 (Приготовление к нарушению таможенного законодательства в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Наманганский городской суд по уголовным делам приговорил Г. О. к 3 годам, а К. Н. — к 2 годам лишения свободы.