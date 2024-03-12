В Янгихаётском раойне Ташкента 23-летний рабочий погиб в результате падения на него опалубки с 14 этажа строящегося дома. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Несчастный случай произошёл 11 марта на строительной площадке жилого комплекса компании King House в махалле «Янги Дархон».

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа, закрытая травма позвоночника и спинного мозга, переломы грудных позвонков, разрыв лёгких, наружное и внутреннее кровотечение, а также другие телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Ташкентская городская прокуратура города проводит доследственную проверку.