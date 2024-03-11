Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Якуббоев занял третье место на международном шахматном фестивале «Аэрофлот Опен», который проходил 3−7 марта в Москве.

Соревнование проводится с 2002 года и традиционно собирает сильный состав. Стартовый список в этом году возглавляли который три игрока с рейтингом свыше 2700 — Александр Грищук, Андрей Есипенко (оба — Россия), Жавохир Синдаров (Узбекистан). В этом году турнир впервые прошёл по схеме «два тура в день». Контроль времени — полтора часа каждому игроку, с добавлением 30 секунд после хода.

Табатабей Амин.

По итогам девяти туров победителем стал иранский гроссмейстер Табатабей Амин. Это одно из высших достижений в карьере 23-летнего шахматиста. Примечательно, что первую партию Амин проиграл, что не помешало ему одержать в дальнейшем семь побед при одной ничьей и набрать 7,5/9.

Второе-пятое место поделили гроссмейстеры с, Нодирбек Якуббоев, Айк Мартиросян (Армения) и Денис Лазавик (Беларусь).

Первым дополнительным показателем было количество партий чёрными, крайне редкий для крупных турниров критерий выявления победителей. У Есипенко и Якуббоева их было пять из девяти — на одну больше, чем у конкурентов.

Андрей Есипенко.

Вторым дополнительным показателем значился средний рейтинг соперников без учёта сильнейшего и слабейшего. Есипенко опередил Якуббоева на 20 пунктов — 2532 против 2512, что говорит о практически идентичной силе игры соперников обоих шахматистов.

За третье место Нодирбек Якуббоев получил 1,6 млн рублей, что эквивалентно 220 миллионам сумов (по курсу Центробанка на 11 марта).

Наилучший результат среди остальных представителей Узбекистана показал 22-летний гроссмейстер Абдисалимов Абдималик, набравший 5,5/9 и занявший 24 место.

Жавохир Синдаров, набрав три очка в первых шести турах, решил покинуть турнир.

В рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ) на март Нодирбек Яккубоев занимает 75-е место в мире с рейтингом 2661.