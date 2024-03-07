5 марта в 15:30 охранник школы №8 в Гулистане остановил у входа в здание молодого человека в форме сотрудника Национальной гвардии с фальшивым удостоверением. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В администрации школы заявили, что не знают этого парня и к школе он не имеет никакого отношения.

В ответ на просьбу сотрудников Нацгвардии сдать фальшивое удостоверение У. Х. стал грубить и оказал сопротивление. Выяснилось, что У. Х. учится в 11 классе школы №16 в Гулистане.

У парня изъяли поддельные униформу и документы. Прокуратура Гулистана проводит проверку и выясняет, зачем он хотел пройти в школу.