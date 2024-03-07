В Каршинском районе 5 марта было возбуждено уголовное дело в отношении женщины Г. Н., подозреваемой в содержании притона разврата с привлечением несовершеннолетней (часть 4 статьи 131 Уголовного кодекса). Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

Офис омбудсмана получил обращение от 16-летней жительницы Пастдаргомского района Самаркандской области. Она сообщила, что ушла из дома из-за притеснений и непонимания со стороны близких.

По словам девочки, знакомый отвёз её в какой-то дом в Каршинском районе Кашкадарьинской области, где владелица дома принудила её заняться проституцией. Спустя какое-то время девочке удалось сбежать.

По запросу детского омбудсмана УВД Кашкадарьи провело доследственную проверку и возбудило уголовное дело.

Детский омбудсман сообщила, что будет вести наблюдение за ситуацией с точки зрения интересов ребёнка.

Подозреваемой по указанной выше статье грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.