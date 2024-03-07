7 марта Каракалпакский республиканский, а также Ташкентский, Самаркандский, Джизакский и Ферганский областные филиалы Республиканского центра скорой медицинской помощи получили 70 автомобилей Volkswagen Caddy, собранных на заводе Jizzakh Auto. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В течение прошлого года центр скорой помощи получил в общей сложности 685 автомобилей Volkswagen Caddy. В феврале 2023 года автопарк региональных филиалов Республиканского центра скорой медицинской помощи пополнился ещё 30 автомобилями данной модели.

Тогда же сообщалось, что до марта в регионы планируется поставка ещё 170 машин.