Автопарк Республиканского центра скорой медицинской помощи пополнился ещё 30 автомобилями Volkswagen Caddy, собранными на мощностях Jizzakh Auto. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Машины будут распределены между Кашкадарьинским, Самаркандским и Хорезмским филиалами центра скорой помощи.

Поставки этих машин были начаты в сентябре 2021 года. В мае того года президент поручил до октября поставить в регионы 1000 автомобилей Volkswagen Caddy.

В начале 2023 года сообщалось, что служба 103 имеет 2938 машины скорой помощи, из которых 648, или 22%, должны быть обновлены. Большую часть машин — 2082 — представляли микровэны Damas, от использования которых для этой цели в стране постепенно отказываются. У службы также было 244 автомобиля Hyundai, 228 Ford, 145 Volkswagen Caddy и другие машины.

В течение прошлого года центр скорой помощи получил в общей сложности 685 автомобилей Volkswagen Caddy. Таким образом, общее количество карет скорой помощи данной модели сейчас превышает 800.

До марта в регионы планируется поставка ещё 170 машин, отметили в Минздраве.