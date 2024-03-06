Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по столице во вторник посетил торгово-развлекательный центр Tashkent City Mall. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Его сопровождали главы Сената и Законодательной палаты, премьер-министр, ряд министров и руководителей республиканских организаций, и. о. хокима Ташкента и другие официальные лица.





«Многофункциональный комплекс предоставляет современные торговые услуги и различные виды сервиса. В пятиэтажном здании центра расположены магазины, рестораны и кафе, развлекательные зоны и спортивные площадки. На подземном уровне организован двухэтажный паркинг», — говорится в сообщении.





В центре открыты бутики ведущих мировых брендов, среди них много тех, кто впервые выходит на рынок Узбекистана, отмечается в сообщении.





Большое пространство в комплексе занимают игровые зоны для детей и взрослых. Здесь имеется 14 кинотеатров.

Президент ознакомился с открытым здесь первым в стране IMAX-кинотеатром и посмотрел короткий фильм.





Комплекс способен обслуживать 60 тысяч человек в день. Здесь будет трудоустроено более 3000 человек, говорится в сообщении.





Шавкат Мирзиёев пообщался с посетителями центра и сфотографировался с детьми.

Глава государства также ознакомился с условиями, создаваемыми в 31-этажном пятизвёздочном отеле, который является частью нового комплекса.





Отель рассчитан на единовременное обслуживание 500 человек. В нем расположатся 273 стандартных номера, а также номера для гостей высокого уровня.





В отеле также будут действовать большие и малые конференц-залы, открытые и крытые бассейны, ресторан и кафетерий. В здании установлена система «умный дом» и скоростные лифты.

Открытие отеля запланировано на май. Здесь будет создано ещё 500 постоянных рабочих мест, говорится в сообщении.





«Подчёркнута важность строительства таких современных центров, предоставляющих качественные услуги населению, и в других городах страны», — сообщила пресс-служба президента.