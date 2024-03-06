Очередной случай насилия по отношению к детям произошёл в школе №29 в Маргилане 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой, которая получила обращение с видеозаписью. На ней мальчику обрабатывают рану на голове.

Как говорится в сообщении, 24-летняя учительница английского языка М. Э. проводила урок у пятого класса. Один из учеников, 12-летний У. Ж., попросил выйти в туалет, учительница ему не ответила.

Мальчик вышел, а когда вернулся, учительница, разозлившись, что тот вышел без разрешения, бросила в него телефон и разбила ему голову.

Первую помощь мальчику оказала школьная медсестра, она обработала рану и забинтовала голову. После этого мальчик пошёл домой, и мать отвезла его в больницу, где ему оказали помощь.

Районное ОВД проводит доследственную проверку по факту инцидента.