Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с Министерством энергетики Узбекистана и другими партнёрами работают над созданием в Узбекистане Центра зелёного водорода (Green Hydrogen Hub).

Новая инициатива, реализуемая в рамках регионального проекта USAID «Энергетика Центральной Азии», была представлена в Ташкенте 29 февраля, сообщила пресс-служба посольства США.

В мероприятии, где обсуждался начальный этап реализации концепции Центра зелёного водорода, в том числе приоритеты и дальнейшие действия, участвовали заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов и исполняющий обязанности директора миссии USAID в Узбекистане Эдвард Михальски.

Зелёный водород определяется как водородная энергия, вырабатываемая с использованием возобновляемых источников энергии. Водород становится одним из ведущих вариантов хранения и потенциальной транспортировки энергии из возобновляемых источников на большие расстояния.

Центр будет функционировать как хаб и поможет повысить уровень знаний специалистов энергетического сектора в области новых экологически чистых энергетических технологий, чтобы сформировать будущий энергетический ландшафт региона и внести вклад в Стратегию развития возобновляемой и водородной энергетики Узбекистана.

В рамках стратегии власти Узбекистана поставили задачу обеспечить 25-процентную долю производства возобновляемой энергии (солнечной, ветровой и гидроэнергии) к 2030 году и углеродную нейтральность к 2050 году.

Устойчивое будущее зависит от коллективных усилий по переходу на более чистые и эффективные источники энергии, заявил на церемонии Эдвард Михальски. «USAID стремится поддержать страны Центральной Азии в стремлении развития чистой энергетики и других энергетических приоритетов, поскольку это не просто цель, а необходимость», — отметил он.

Ранее USAID наладило партнёрство между Университетом Делавэра из США и Ташкентским государственным техническим университетом для внедрения новой учебной программы по зелёному водороду, которая была внедрена в программу магистратуры вуза.

В разрабатываемой концепции Центра зелёного водорода будут оцениваться ключевые аспекты успешной реализации, включая потенциал возобновляемых источников энергии, доступность воды, методы производства чистого водорода и экспортный потенциал. Среди других компонентов определения оптимальных мест для работы — оценка площадки, проектирование хранилища, планирование логистики, анализ рынка, нормативные оценки и рассмотрение воздействия на окружающую среду.

Региональный проект USAID «Энергетика Центральной Азии» с общим бюджетом в 39 млн долларов США рассчитан на пятилетний период и направлен на улучшение показателей энергетического сектора, ускорение развития экологически чистой энергетики, а также повышение энергетической безопасности и устойчивости за счёт расширения региональных связей и расширения трансграничной торговли электроэнергией.

Благодаря этому проекту USAID уже привлекло 2,2 млрд долларов инвестиций в чистую энергетику и способствовало установке 2241 МВт мощностей чистой энергии по всей Центральной Азии.