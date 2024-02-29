Агентство США по международному развитию (USAID) в партнёрстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) и Комитетом ветеринарии и развития животноводства при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана 28 февраля запустили новый проект стоимостью 800 тысяч долларов, направленный на борьбу с зоонозами — болезнями, передающимися от животных к человеку.

Проект «Укрепление потенциала в области охраны здоровья животных, „Единого здоровья“ и борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам для предотвращения и смягчения зоонозных угроз в Узбекистане» реализуется Чрезвычайным центром ФАО по трансграничным заболеваниям животных в рамках Глобальной программы безопасности USAID в области здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе посольства США в Узбекистане, цель проекта — повысить потенциал Узбекистана для предотвращения, выявления и своевременного реагирования на различные угрозы, представляющие опасность как для животных, так и для общественного здоровья.





«Животноводство играет важную роль в экономике Узбекистана, будучи источником дохода для значительного процента сельского населения. Здоровье человека, домашних и диких животных, растений и экосистем тесно взаимосвязаны между собой. ФАО продвигает эту инициативу в рамках трансформации агропродовольственных систем для обеспечения здоровья людей, животных, растений и окружающей среды», — отметил заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.

Пандемия COVID-19 показала, что болезни, передающиеся от животных к человеку, могут достичь любой страны или региона за относительно короткий период времени и широко распространиться. Внедрение междисциплинарного и многосекторального подхода «Единое здоровье» на национальном, региональном и глобальном уровнях должно способствовать эффективной профилактике заболеваний и борьбе с ними, поскольку большинство новых инфекционных болезней происходят от животных.

По данным ФАО, 60% всех инфекционных заболеваний человека имеют зоонозное происхождение, а около 75% приходится на долю межвидового переноса патогенов.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что сейчас известно более 200 видов зоонозов. Зоонозными патогенами могут быть бактерии, вирусы или паразиты, а также нетрадиционные возбудители болезней, которые могут передаваться человеку при прямом контакте или через пищу, воду или окружающую среду.

Подход «Единое здоровье» способен повысить готовность к возможным кризисам и снизить риски для здоровья, которые могут возникнуть в результате взаимодействия человека, животных и окружающей среды.