В сети распространилось видео, на котором учительница во время занятия сначала наносит побои одному из учеников, а затем сильно избивает ученицу начального класса, крича на неё. Девочка садится за парту, но учительница продолжает бить её.

По данным Управления дошкольного и школьного образования Хорезмской области, инцидент произошёл в школе №36 Ханкинского района. В ведомстве сообщили, что проводят изучение. В министерстве «Газете.uz» уточнили, что избиение ученицы первого класса произошло 23 февраля.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили, что по данному факту органы внутренних дел проводят доследственную проверку, ситуацию под контроль взяла областная прокуратура. Назначена также судебно-медицинская экспертиза для выявления телесных повреждений у пострадавшей.

Напомним, в начале февраля учитель русского языка и литературы избил на уроке двух учащихся школы №18 в Навои.