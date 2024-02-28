Во французском городе Безье вернули ношение школьной формы в рамках правительственного эксперимента, призванного выяснить, может ли она уменьшить неравенство и улучшить поведение школьников, сообщает The Guardian. Это первый такой опыт, после того как обязательную школьную форму во Франции отменили в 1968 году.

В эксперименте принимают участие 700 учеников в четырёх школах города. Каждому учащемуся выдали форму стоимостью 200 евро, которые были оплачены из бюджета городских и местных органов образования.

Если эксперимент признают удачным, то к 2026 году единую школьную форму могут ввести во всех французских школах. Введение формы поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, она «стирает неравенство между семьями и в то же время создаёт условия для уважения».

На сегодня участвовать в эксперименте согласились 92 школы в разных городах страны. Несколько учебных заведений отозвали своё согласие после жалоб родителей и отказа учеников носить форму.

Критики эксперимента, включая многих родителей, считают, что правительству лучше потратить средства на другие области гособразования. По их мнению, неравенство все ещё может проявляться в таких предметах, как обувь, рюкзаки и мобильные телефоны.