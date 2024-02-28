В Узбекистане 27 февраля были увеличены ограничения на поставку электроэнергии, сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев.

Во вторник в стране было произведено 240,9 млн кВт·ч электроэнергии, что на 3,7 млн кВт·ч меньше, чем в понедельник, и является минимальным показателем с момента объявления ежедневных сводок (26 февраля — 244,6 млн, 25 февраля — 241,9 млн, 22 февраля — 244,2 млн, 21 февраля — 246,8 млн, 20 февраля — 246,6 млн, 19 февраля — 243,9 млн).

На тепловых электростанциях было использовано 43,7 миллиона кубометров природного газа, 26,7 тысячи тонн угля (рекордный объём за неделю) и 10,8 тысячи тонн мазута.

Из Туркменистана было импортировано 22 млн кВт·ч электроэнергии, что чуть меньше, чем в предыдущий день.

В пиковые часы вводились ограничения на подачу электроэнергии до 700 МВт, что является рекордным показателем с момента объявления ежедневных сводок (до этого максимальные ограничения составляли 600 МВт). Возможность введения ограничений сохранится и 28 февраля, предупредили в министерстве.

Потребление газа упало до 154,7 млн кубометров (в предыдущие дни — 156,5 и 157,2 млн).

На 561 заправку (из 1517) было поставлено 3,77 млн кубометров газа (в понедельник — 4,05 млн через 626 АГНКС) для населения и социальных объектов.

«Газета.uz» просила Минэнерго поделиться информацией о заправках, возобновивших работу, в разрезе районов и областей, а также графике их работы (ранее говорилось о часах работы с 8:00 до 15:00), но всё ещё не получила информацию.

Компания «Узбекнефтегаз» увеличила поставки бензина на свои АЗС UNG Petro до 5104 тонн.

При возникновении проблем с электроснабжением потребителей просят обращаться по короткому номеру 1154, а также по 71−207−23−76 или в Telegram (@het_admin), а для решения проблем с газоснабжением — по номерам 1104, 104, 71−202−11−04, по вопросам поставок угля — 78−148−30−03 и 71−244−38.