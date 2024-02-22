В Наманганской области повысятся цены на услуги питьевого водоснабжения и канализации для населения, сообщила пресс-служба областной администрации.

Новые тарифы на питьевую воду в регионе:

для населения — с 2550 до 3500 сумов за кубометр (рост — в 1,4 раза);

для бюджетных и других организаций — с 3315 до 7000 сумов за кубометр (в 2,1 раза).

Тарифы на услуги канализации:

для населения — с 700 до 800 сумов за кубометр (+14,2%);

для бюджетных и других организаций — с 875 до 975 сумов (+11,4%).

Действующие тарифы не менялись с декабря 2020 года. Когда вступят в силу новые тарифы, не сообщается.

30 января Кенгаш народных депутатов предложил хокиму Наманганской области повысить тарифы на холодное водоснабжение до 4000 сумов. Хоким Шавкатжон Абдураззаков поручил снизить эту сумму за счёт снижения показателей «плановых потерь» в системе.