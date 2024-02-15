В Фергане произошёл конфликт между фермерами со смертельным исходом, сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

Ш. О. занималась обрезкой деревьев на земельном участке в махалле «Жуйдам», когда у неё возник конфликт с бывшим владельцем участка Э. У. Мужчина заявил, что тополя, растущие на этой земле, принадлежат ему. В ходе ссоры он ударил женщину камнем по голове.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Ш. О. скончалась в больнице.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали тяжёлые травмы головы.

Прокуратура Ферганы возбудила уголовное дело в отношении Э. У. по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, он был задержан. Ведётся расследование.

Ранее, 14 февраля, правозащитница Елена Урлаева и организация «Правозащитный альянс Узбекистана» сообщили об убийстве предпринимательницы и фермера Шоиры Охунжановой.

В сообщении говорится, что у женщины был давний спор с семьёй Узаковых, стороны оспаривали принадлежность земельного участка. По данным Елены Урлаевой, Шоира Охунжанова выиграла 35 судебных процессов по возврату ей земли. Однако, как утверждается в сообщении, семья Узаковых «не желала расставаться с земельным участком, который они захватили с помощью хокимията и местных властей».

По данным организации, Шоира Охунжанова ранее несколько раз подвергалась избиениям, ей угрожали убийством, но органы внутренних дел и прокуратура не принимали мер. В сообщении также отмечается, что при нападении на Шоиру Охунжанову Узаковы кричали, что если её убьют, им ничего не будет, а земля останется им.

Правозащитный альянс потребовал срочного расследования убийства Шоиры Охунжановой и привлечения к уголовной ответственности убийц, а также должностных лиц, которые не приняли мер по заявлениям женщины об угрозах убийством.