В Пахтакорском районе Джизакской области сотрудник фермерского хозяйства Yuvest tog‘ вырубил 42 росших рядом карагача. Это произошло 11 января, сообщило 14 февраля областное управление по экологии, охране окружающей среды и изменению климата.

Расследование показало, что деревья вырубил 36-летний делопроизводитель хозяйства. Ущерб, нанесённый природе, оценён в 224,4 млн сумов.

Прокуратура района возбудила уголовное дело по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса Узбекистана — незаконная порубка деревьев, причинившая крупный ущерб.

Это нарушение наказывается штрафом от 100 до 150 базовых расчётных величин или обязательными общественными работами от 240 до 300 часов или исправительными работами от 1 года до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.