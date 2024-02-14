В Индонезии с 14 февраля ввели сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (около 10 долларов) для туристов, посещающих Бали, пишет BBC News.

Власти Индонезии объясняют, что сбор направлен на защиту окружающей среды и культуры острова, а также улучшение сервисов.

Налог распространяется на всех туристов, приезжающих на остров. Оплатить сбор можно по прибытии либо через правительственный портал Love Bali.

От уплаты налога освобождены граждане Индонезии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (помимо Индонезии, в неё входят Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины).

Бали считается одним из самых популярных туристических направлений в мире. С января по ноябрь 2023 года остров посетили почти 4,8 миллиона туристов.