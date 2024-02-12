В Ташкентской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в краже шин автомобилей марки Cobalt с целью продажи, сообщила пресс-служба ГУВД области.

24-летние Б. И. и Ж. А, а также 27-летний Н. Н. были задержаны вечером 21 января в Янгиюле при попытке снять шины с автомобиля.





Выяснилось, что они могут быть причастны к краже шин около 10 машин в городе Янгиюле, Янгиюльском и Куйичирчикском районах.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 169 Уголовного кодекса Узбекистана (кража). Ведутся следственные действия.