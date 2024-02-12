Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 5 февраля заявил, что каждый случай смерти среди рожениц и новорождённых следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию.

«В прошлом году зарегистрирована смерть 135 матерей, из них 28 — женщины старше 35 лет. Скончались свыше 7000 младенцев, 1741 родился с врождённой инвалидностью. Пусть Эльмира Баситханова (заместитель министра здравоохранения — ред.), хокимы областей, облздравы и райздравы внимательно слушают и правым, и левым ухом: смерть каждой матери и ребёнка будет рассматриваться как чрезвычайная ситуация для того региона, и спрос будет соответствующим образом», — сказал президент.

Согласно информации Агентства статистики, в 2022 году зарегистрировано 8056 смертей младенцев и 130 материнских смертей, связанных с беременностью и родами, а в 2021 году — 8206 и 130, соответственно.





Эльмире Баситхановой поручено привлечь зарубежных специалистов и обучить медицинских работников в 20 районах и городах с высокими показателями материнской и младенческой смертности.

Кроме того, глава государства поручил до 1 июля обновить протокол работы с беременными и роженицами, входящими в группу риска.

До конца года 8500 акушерок медицинских бригад пройдут обучение по вопросам репродуктивного здоровья и ухода за беременными на основе передового опыта.

Руководству перинатальных центров поручено привлечь иностранных специалистов и оснастить современным медицинским оборудованием 229 родильных домов.