В столицу Катара 11 февраля прибыл посол Узбекистана Ашраф Ходжаев, сообщает ИА «Дунё». Он стал первым послом Узбекистана с резиденцией в Дохе. До этого пост посла в Катаре совмещал посол в Кувейте.

43-летний Ашраф Ходжаев до назначения работал директором Департамента экономической дипломатии МИДа. Он окончил Ташкентский государственный институт востоковедения, Национальный университет Узбекистана и Пекинский университет. Кандидат экономических наук (PhD).

Работу в системе МИДа начал в 2005 году с должности референта. Трудился на разных должностях в центральном аппарате министерства, а также в постоянном представительстве при ООН в Нью-Йорке и посольстве в Великобритании.

С 2018 года занимал посты начальника управления, начальника главного управления, а затем — директора Департамента экономической дипломатии.

Напомним, посольство Узбекистана было открыто в Катаре в декабре прошлого года. Дипломатическое представительство Катара в Ташкенте было открыто в мае.