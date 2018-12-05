Проект закона об омбудсмане по защите прав детей и молодежи обсужден в Законодательной палате Олий Мажлиса при участии ЮНИСЕФ в Узбекистане, сообщило издание «Народное слово».

В Узбекистане политика в отношении детей и молодежи основана на положениях Всеобщей декларации прав человека, Конвенции ООН о правах ребенка и других международных документах.

Как отмечалось на мероприятии, в прежние годы удалось снизить число воспитанников в домах «Мехрибонлик» — если в 2005 году в 28 таких домах содержалось более 3000 детей, то сейчас в 19 домах «Мехрибонлик» и трех детских деревнях воспитывается 2441 ребенок.

Несмотря на это, в стране отмечается слабая межведомственная координация работ в обеспечении прав детей и молодежи, говорилось на встрече.

По мнению председателя Комитета ООН по правам ребенка Ренате Винтер, детский омбудсман должен быть независимым. Не менее актуально, чтобы бюджет детского омбудсмана и омбудсмана по правам человека был раздельным для обеспечения автономности.

Международный эксперт считает, что Узбекистан взял слишком широкий возрастной охват по защите прав детей и молодежи — до 30 лет. «Это может привести к некоторым затруднениям на практике, так как интересы и проблемы школьника и 25-летнего молодого человека разные», — пишет издание.

Эксперты рекомендовали пересмотреть этот аспект, а также наделить детского омбудсмана правом проводить расследование нарушений прав ребенка и запрашивать необходимую информацию у правоохранительных органов.

Как отметила Ренате Винтер, в странах, где действует детский омбудсман, при входе в школы размещены телефоны «горячих линий», по которым дети могут обратиться к омбудсману. «Таким образом, у ребенка появляется уверенность в том, что есть человек, который может его защитить», — отмечалось на встрече.

По мнению мероприятия, деятельность детского омбудсмана будет способствовать общественному пониманию важности уважения личности ребенка, его чести и достоинства, прав, свобод и законных интересов как государственными структурами, так и родителями и опекунами.