Студенты третьих и четвёртых курсов восьми столичных вузов, специализирующихся на геоинформационных системах, приняли участие в картографическом соревновании. Обход населения состоялся 25 и 26 ноября. Корреспондент «Газеты.uz» Дилявер Аблякимов присоединился к студентам и узнал, зачем проводится состязание.

В среде урбанистов, географов, специалистов по геоинформационным системам картографические соревнования называются мапатонами. Слово произошло от английских map — карта и marathon — марафон. Мероприятие подразумевает создание различных карт: это могут быть карты дорожной сети, зданий, границ участков, озеленения, водоёмов.

Цель янгиюльского мапатона — определить охват населения системой канализации и питьевой водой и создать соответствующие карты, а также сверить собранную информацию с данными акционерного общества «Узсувтаъминот» и скорректировать базу предприятия.

Мапатон стал пилотным мероприятием. Его уроки применят для создания схем водоснабжения и канализации во всех регионах, рассказала «Газете.uz» Азиза Умарова, глава Delivery Unit — офиса по управлению достижением результатов при Агентстве стратегических реформ. Агентство наряду с акционерным обществом «Узсувтаъминот» и Университетом Инха в Ташкенте организовало мапатон.





«В Узбекистане есть информация по подключению к воде в разрезе районов и областей, но нет информации в разрезе махаллей, — сказала Азиза Умарова. — Чтобы восполнить этот пробел, мы решили провести такого рода мероприятие. На наш взгляд, это наиболее оперативный способ понять ситуацию на местах на уровне махаллей. Какие-то вещи, возможно, мы сделали не на 100%, поэтому наша задача сейчас посмотреть со стороны, что нужно изменить или улучшить, чтобы потом уже конкретную модель мапатона распространить по всей стране. Этим также будут заниматься студенты».

По словам Азизы Умаровой, в силу отсутствия актуальных генеральных планов у населённых пунктов за пределами Ташкента нет генеральных схем систем водоснабжения и канализации. Неизвестно, где сколько людей живёт, куда нужно проводить воду. Мапатон в Янгиюле поможет устранить эти пробелы.

Кроме того, сегодня более 20 проектов в сфере водоснабжения и канализации реализуются за счёт внешних кредитов на общую сумму более 2,5 млрд долларов. Схемы обеспеченности населения чистой питьевой водой и системой канализации позволят правильно расходовать заёмные средства и приблизят Узбекистан к реализации Стратегии развития Нового Узбекистана. Согласно ей, обеспеченность населения питьевой водой необходимо повысить.

К участию в мапатоне допускались студенты ГИС-факультетов университетов Инха, Аджу, Амити, Ташкентского университета информационных технологий, Туринского политехнического и архитектурного университетов, а также ирригационного института.





По правилам мапатона, студенты разбились на 10 команд. Восемь из них представляли тот или иной вуз. Ещё две команды собрали студентов из разных университетов. Каждый коллектив состоял из 10 человек. 9 из них собирали данные в поле и вносили их в геоинформационное мобильное приложение Mapathon, разработанное специалистами Delivery Unit. По одному участнику от команды остались в штабе, который организовали в здании Университета Инха. Эти студенты систематизировали и редактировали полевую информацию.

За каждой командой был закреплён ментор. Ими стали специалисты Агентства по кадастру и предприятия «Узсувтаъминот». Кроме того, в качестве менторов привлекли специалистов по геоинформационным системам хокимията Ташкента. Выбор сотрудников из администрации столицы организаторы мапатона объяснили опасениями о том, что с участием местных ГИС-специалистов информация могла бы быть непрозрачной.





Команды поделили между собой все махалли Янгиюля. По данным Агентства по кадастру, в 62 махаллях Янгиюльского района насчитывается 38 705 частных и 220 многоквартирных домов. В них проживает около 220 тысяч человек.

Для обхода каждую махаллю поделили на несколько участков, чтобы детальнее изучить ситуацию с водообеспечением, рассказал «Газете.uz» специалист Delivery Unit по сбору и анализу данных Фарход Омонов.

«Потому что ситуация может быть такой, что в махалле вода и канализация есть, а до конкретного домохозяйства их не провели», — пояснил он.

Для сверки в том числе использовалась биллинговая система предприятия «Узсувтаъминот», отметил специалист. По его словам, бывают случаи, когда у людей воды нет, но счета им выставляют. Или наоборот, вода есть, но домохозяйство не платит за неё.

Во время обхода студенты спрашивали янгиюльцев, сколько человек проживает в домохозяйстве, подключена ли улица к централизованной системе питьевого водоснабжения и канализации, есть ли вода в самом домохозяйстве, подключён ли дом к канализации, установлены ли счётчики холодной воды и каково её качество, кто ходит за водой, если она не подведена к дому, и как далеко находится источник.





По данным «Узсувтаъминот», уровень обеспеченности населения Янгиюльского района централизованной системой водоснабжения составляет 75%. В некоторых частях района, например, в махалле «Умид» недалеко от границы с Казахстаном воды нет совсем, рассказал участник смешанной команды «Микс-1» Алламурат Арзумуратов. Воду жителям доставляет водовоз. Машина приезжает два раза в неделю. За 200 литров воды жители платят 40 тысяч сумов.





Для многих студентов именно интервьюирование жителей стало самым сложным этапом во всём мапатоне, поделились участники.

«Люди боялись, что, если мы запишем их имена или сделаем фотографии, их не с благими намерениями навестят сотрудники различных инстанций, — рассказал участник команды Университета Инха Миршод Махсудов. — Некоторые жители не хотели говорить о проблемах на камеру, просили: „Пожалуйста, оставьте нас в покое, мне не нужны лишние проблемы“».





Фото- и видеосъёмка были одним из трёх критериев, по которым жюри оценивало команды. Помимо создания контента в социальных сетях, значение имели количество заполненных анкет по опросникам и качество заполнения, а также презентация работы команды.

В результате мапатона студенты опросили 8656 домохозяйств. 1447 из них недовольны качеством воды, 2504 — частично удовлетворены. Охват населения централизованным водоснабжением составляет 72%, выяснили студенты. Жителям четырёх махаллей Янгиюльского района воду доставляют на машинах.





В 2025 году уровень обеспеченности янгиюльцев питьевой водой планируется довести до 98−99%, рассказал специалист в области питьевого водоснабжения и канализации Delivery Unit Миродил Мирахмедов.

«Район практически полностью обеспечат централизованным водоснабжением. Оно пройдёт через весь район по двум ниткам магистрального водопровода. Диаметр труб составит 800 мм», — поведал Миродил Мирахмедов.





Расширение сети водоснабжения предусмотрено программой по строительству и реконструкции системы водоснабжения и канализации в Ташкентской области. Проект реализуется с 2017 года на средства Азиатского банка развития. Работы в Янгиюльском районе предусмотрены фазами II и III программы. Вторая фаза охватит 34 махалли района, третья — 15.

По результатам состязания студенты создали четыре карты: по качеству воды в Янгиюльском районе, по наличию канализации, карту централизованной подачи воды до улиц и до домохозяйств.

В соревновании победила команда Национального университета Узбекистана, второе место заняла первая команда университета Аджу.