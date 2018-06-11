Тулкинжон Тулянович Дадабаев утвержден и. о. хокима Гулистана, сообщила пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.

Организационный вопрос был рассмотрен на внеочередной сессии городского Кенгаша народных депутатов, прошедшей 9 июня с участием премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Тулкинжон Дадабаев (1965 г. р.) до этого работал начальником Службы капитального строительства компании «Тошшахартрансхизмат».

Предыдущим хокимом Гулистана (с октября 2016 года) был Шерзод Шухратуллаевич Исматуллаев.