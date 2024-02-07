В Ташкент 7 февраля с двухдневным официальным визитом прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в 15:00 среды сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Программой визита предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены «практические аспекты дальнейшего расширения узбекско-белорусского многопланового сотрудничества», говорится в сообщении.

«В фокусе внимания — вопросы увеличения взаимного товарооборота, развития кооперационных связей в таких отраслях, как сельское хозяйство, лёгкая и пищевая промышленность, фармацевтика, коммуникации и другие», — отметили в пресс-службе.

Будут также обсуждены программы развития партнёрства в области профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. По итогам переговоров планируется принятие пакета двусторонних документов.

В преддверии визита в Ташкенте проходит ряд деловых мероприятий с участием регионов и бизнес-кругов двух стран — второй Межрегиональный форум и заседание Делового совета.

Подготовка к визиту

Накануне в Ташкенте были развешаны флаги двух стран и обновлена разметка на некоторых улицах. С утра среды на уличных экранах размещена фотография Александра Лукашенко с приветствием на узбекском и белорусском языках.

Во вторник в Ташкент прибыл вице-премьер Беларуси Леонид Заяц, который принял участие во втором Межрегиональном форуме с участием большого количества бизнесменов двух стран.

В Ташкенте также находятся министр иностранных дел и другие министры, делегация города Минска и другие официальные лица. Белорусские СМИ, освещающие встречи и переговоры, о планируемом визите президента до этого не писали.

О планах посетить зимой Узбекистан президент Беларуси рассказал в сентябре прошлого года на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой в Минске.

Тогда Александр Лукашенко отметил, что хотел бы увидеть горы Узбекистана, о которых ему рассказывал президент Шавкат Мирзиёев. «Я постараюсь вырваться в ближайшее время, чтобы побывать у вас в горах», — сказал он.