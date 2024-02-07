В Санкт-Петербург (Россия) прибыл новый генеральный консул Узбекистана Абдурахмон Махмудов, сообщает ИА «Дунё».

На этом посту он сменил Алишера Бабаева, который возглавлял генконсульство с 2019 по 2024 годы.

Абдурахмону Махмудову 37 лет. Он окончил Наманганский государственный университет (бакалавриат) и Ташкентский государственный юридический университет (магистратура). Трудился на разных должностях в Ташкентском городском суде по уголовным делам и в системе Министерства иностранных дел. В 2019—2023 годах работал первым секретарём, затем — советником посольства Узбекистана в Украине.

В консульский округ генерального консульства в Санкт-Петербурге входит Северо-Западный округ России. Это 11 субъектов федерации: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.