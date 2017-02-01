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Фото: ouzbekistan.fr

Назначен новый посол Узбекистана в Кувейте

Новым послом Узбекистана в Кувейте стал Бахромжон Аълоев.

Сегодня, 12:59   Политика  

Бахромжон Аълоев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Кувейте. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ранее Бахромжон Аълоев работал советником — поверенным в делах Узбекистана в Кувейте. С 2008 по 2012 годы дипломат возглавлял посольство Узбекистана во Франции, а прежде — занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами СНГ и Россией Министерства иностранных дел.

Текст: «Газета.uz»      2 328
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