Назначен новый посол Узбекистана в Кувейте

Фото: ouzbekistan.fr
Бахромжон Аълоев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Кувейте. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
Ранее Бахромжон Аълоев работал советником — поверенным в делах Узбекистана в Кувейте. С 2008 по 2012 годы дипломат возглавлял посольство Узбекистана во Франции, а прежде — занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами СНГ и Россией Министерства иностранных дел.
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