Назначен новый посол Узбекистана в Кувейте

Бахромжон Аълоев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Кувейте. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ранее Бахромжон Аълоев работал советником — поверенным в делах Узбекистана в Кувейте. С 2008 по 2012 годы дипломат возглавлял посольство Узбекистана во Франции, а прежде — занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами СНГ и Россией Министерства иностранных дел.

Текст: «Газета.uz» 2 328