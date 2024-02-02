В интернете распространилось видео, на котором около 10 детей в горной местности Сариасийского района Сурхандарьинской области по пути в школу поднимаются по скользкой горной тропинке. Они обходят огромные валуны и струяющиеся вниз потоки воды.

В областном хокимияте сообщили, что хоким региона Улугбек Косимов воспринял ситуацию с беспокойством и поручил изучить проблему, а также принять меры по её решению.

По данным администрации, дети живут в махалле «Карш», расположенной примерно в 70 км от центра района, где в 91 доме проживают 487 жителей. Школа на 80 мест здесь была построена в 2018 году и сейчас оборудована всеми необходимыми условиями, говорится в сообщении.

Чтобы до махалли можно было добраться на транспорте, в 2022—2023 годах здесь через горную местность была открыта новая дорога протяжённостью 11 км. Кроме того, гравием было покрыто 5 км внутренних дорог. На показанном на видео участке же ремонтные работы не были завершены из-за незаконных построек, указали в хокимияте.

«Развитие дорог и инфраструктуры в махаллях, прежде всего, проводится для улучшения благосостояния населения. Наша задача заключается в том, чтобы дети ходили в школу для получения качественного образования по безопасной и удобной дороге», — говорится в сообщении.

Сейчас дорога, ведущая в махаллю «Карш», полностью засыпана снегом, поэтому транспорт не может добраться до этой местности, отметили в хокимияте. По поручению хокима области районная администрация разрабатывает меры по ремонту внутренней дороги. Он должен начаться, как только растает снег, заверили в хокимияте.

В конце декабря 2022 года в соцсетях распространилось видео, на котором девочка в одиночку переплывает реку на лодке в Сырдарьинской области, чтобы попасть в школу. Позже её перевели на учёбу с проживанием в Центр подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта в Гулистане. Там она будет обучаться академической гребле.