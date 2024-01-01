С 1 по 10 января движение автомобилей к зонам отдыха в горах Чимгана в Бостанлыкском районе Ташкентской области будет односторонним. Об этом сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.





Одностороннее движение организовано от развязки на пересечении дорог 4Р12 «Ташкент — Чарвак» и 4Р6 «Ташкент — Чирчик — Чимган» (после Газалкента, ведёт к зонам отдыха Amirsoy, «Чимган» и «Бельдерсай») до пересечения дорог 4Р6 и 4Р10 (Юсуфхана).





При этом по дороге 4Р10 можно вернуться от зон отдыха у Чарвакского водохранилища обратно к перекрёстку Юсуфхана.

Решение принято хокимом Бостанлыкского района во избежание заторов в праздничные дни. На дорогах установлены соответствующие знаки.

По данным СБДД, на момент публикации этой новости заторов не наблюдается.