Глава Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров пригрозил должностным лицам немедленным увольнением, если во время предстоящего отопительного сезона произойдут аварии. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«Чтобы я не слышал от вас слов, что зима пришла неожиданно. Подготовка к зиме должна быть на 100%. Если повторится ситуация, подобная в Майлуу-Суу в прошлом году, вы не успеете дойти до кабинета, как будете уволены», — заявил Жапаров на совещании с членами Кабмина по подготовке к осенне-зимнему периоду.

В январе прошлого года власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Из-за холодов там замёрзли водопроводные трубы, вода перестала поступать на городскую электростанцию, и подача тепла остановилась. В результате более 1800 жителей многоквартирных домов остались без отопления.

Глава Кабмина также поручил «провести разъяснительную работу» среди населения по экономии электроэнергии, отметив, что «каждый гражданин» и «в особенности государственные учреждения» должны быть готовы к отопительному сезону.

На прошлой неделе Жапаров уже призывал жителей Кыргызстана экономно расходовать электричество из-за ожидающегося дефицита энергии зимой, вызванного маловодием. Он отметил, что в стране строятся новые ГЭС и попросил население «потерпеть ещё три года».

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, также присутствовавший на совещании, заявил, что подготовка к осенне-зимнему периоду «идёт в штатном режиме» и заверил, что «веерных отключений по республике не будет».