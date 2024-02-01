США согласовали планы ударов по иранским целям в Ираке и Сирии в качестве ответных мер на атаку беспилотников на американскую военную базу в Иордании, сообщает CBS News со ссылкой на чиновников администрации президента Джо Байдена.

Собеседники телеканала отметили, что погода будет основным фактором, определяющим время нанесения ударов.

«Военные США имеют возможность наносить удары в плохую погоду, но предпочитают, чтобы выбранные цели было лучше видно: это защита от непреднамеренного удара по гражданским лицам, которые могут оказаться в этом районе в последний момент», — пишет CBS.

28 января неопознанный беспилотник нанёс удар по американской военной базе Tower 22 в Иордании, в результате чего погибли трое военнослужащих и ещё более 40 человек получили ранения. США возложили вину за атаку на Иран, а Байден пообещал, что Америка ответит на удар. Тегеран отрицает свою причастность к этому нападению.