Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 января 2023 года составила 36,024 миллиона человек, говорится в демографическом отчёте Агентства по статистике при президенте.

Таким образом, за год жителей страны стало больше на 753 тысячи человек, или на 2,1%.

Источник здесь и ниже: Агентство по статистике

В отчёте приводятся и ретроспективные данные: в 1920 году численность постоянного населения Узбекистана составляла 4,4 миллиона человек. Таким образом, к нашим дням количество населения увеличилось в 7 раз.

К началу 2023 года из общей численности населения мужчин насчитывалось 18,13 миллиона, женщин — 17,89 миллиона. Городское население составило 18,33 миллиона человек, сельское население — 17,69 миллиона.

Люди моложе трудоспособного возраста составляют 31,7%, трудоспособного — 56,8% и старше трудоспособного возраста — 11,5%.

Плотность населения по стране составила 80,2 человека на один кв. км. Это на 1,6 человек больше, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года (78,6 человек на 1 кв. км в 2022 году).

В разрезе регионов наибольшая плотность населения составила 6597,5 человек в Ташкенте, 772,7 — Андижанской области, 588,2 — Ферганской области.

Наиболее низкие показатели зафиксированы в Навоийской области — 9,5 и Каракалпакстане — 11,9 человек.

Рождаемость

Число живорождений в 2022 году составило 932,2 тысячи человек, из них мальчиков — 482,4 тысячи, девочек — 449,8 тысячи. В городах родилось 473,4 тысячи человек, в сельской местности — 458,8 тысячи.

Доля рождений одного ребёнка составила 97,8%, двух детей — 2,1%, трёх и более детей — 0,1%.

Среди рожениц женщин младше 25 лет было 38,9%, 25−39 лет — 60,1%, 40 лет и старше — 1%.

Отцов в возрасте младше 25 лет было 10,7%, 25−39 лет — 83,4%, 40 лет и старше — 5,9%.

Согласно данным Агентства по статистике, Узбекистан возглавляет рейтинг стран СНГ по уровню рождаемости (26,2 живорождённых младенца на 1000 жителей). Далее идут Казахстан (23,5), Кыргызстан (22,4), Армения (12,4), Азербайджан (11,2), Молдова (11,2) и Россия (9,6).

Пик рождаемости в прошлом году, как и в предыдущие, приходится на август и первые осенние месяцы.





Смертность

Число умерших в 2022 году составило 172,1 тысячи человек, в том числе мужчин — 95 тысяч, женщин — 77,1 тысячи. В городах эта цифра составила 92 тысячи, в сельской местности — 80,1 тысячи.

Из числа зарегистрированных случаев смертей 55,5% составили болезни системы кровообращения, 9,6% — болезни органов дыхания, 8% — новообразования, 5,5% — несчастные случаи, отравления и травмы, 4,1% — болезни органов пищеварения, 1,4% — инфекционные и паразитарные заболевания, 15,9% — другие болезни.

Смертность населения при распределении по возрастным группам составила: в возрасте до 20 лет — 20%, от 20 до 59 лет — 24,6%, 60 лет и старше — 55,4%.

Относительно небольшое количество умерших было зарегистрировано в январе и сентябре, а наибольшее — в июле и августе.

Агентство по статистике привело также ретроспективные данные по коэффициенту смертности.

Браки

Количество зарегистрированных за 2022 год браков составило 296,7 тысячи, что значительно меньше ряда последних пяти лет на 14,7 тысячи, или на 4,7% меньше, чем в 2018 году.

В городах в прошлом году вступили в брак 149,3 тысячи, в сельской местности — 147,4 тысячи человек.

Средний возраст женщин, вступивших в брак, составил 22,3 года, а мужчин — 26,5 лет. Наибольшая доля зарегистрированных браков пришлась на лиц моложе 25 лет, что составляет 55,5% от их общего числа.

Наибольшее число бракосочетаний отмечается в сентябре и октябре, относительно небольшое — в апреле и мае.

Разводы

Количество разводов составило 48,7 тысячи и за последние пять лет значительно увеличилось. По сравнению с 2018 годом их число возросло на 16,4 тысячи, или на 50,8%.

В городах зарегистрировано 30,2 тысячи разводов, в сельской местности — 8500. Средний возраст разведённых мужчин составил 39,2 лет, женщин — 33,1 года. Наибольшая

доля разводов приходится на возраст до 35 лет, что составляет 50,5% от их общего числа.

Миграция

В 2022 году количество прибывших составило 214,8 тысячи человек, в том числе мужчин — 85,6 тысячи, женщин — 129,2 тысячи. Число прибывших в городскую местность составило 164,3 тысячи человек, сельскую местность — 50,5 тысячи.

Число прибывших из зарубежных стран на постоянное место проживания составило 2300 человек — мужчин и женщин примерно поровну. За последние пять лет, по сравнению с 2018 годом, отмечено их снижение на 600 человек, или на 20,7%.

Наибольшая доля прибывших на постоянное место проживания в Узбекистан из-за рубежа приходится на прибывших из России (813 человек, 35%) и Казахстана (761 человек, 32,8%). Из Таджикистана зарегистрированы 6,7%, Кыргызстана — 4,8%, Туркменистана — 1,6%, других стран — 19,1%.

Количество выбывших из Узбекистана составило 221,3 тысячи человек, в том числе мужчин — 88,5 тысячи, женщин — 132,8 тысячи. Выехавшие из городов составили 145,8 тысячи человек, из сельской местности — 75,5 тысячи.

На постоянное место проживания за границу отправились 8800 человек, что значительно меньше, чем в последние пять лет, если сравнить с 2018 годом — на 8800, или

на 50%. Среди выбывших на ПМЖ — 4100 мужчин и 4700 женщин.

Основная доля выбывших из Узбекистана приходится на Казахстан (6985 человек, 79,5%). Далее идут Россия (16,4%), Кыргызстан (0,7%), Таджикистан (0,5%), Туркменистан (0,3%) и другие страны (2,6%).