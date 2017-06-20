Водительские удостоверения обретут статус официального ID-документа

Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»
Национальные водительские удостоверения нового образца, выдача которых должна начаться с октября, получили статус официального документа, удостоверяющего личность. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 19 июня.
Документом внесены изменения и дополнения в постановление правительства от 2 марта «О мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства».
Напомним, в мае «Газета.uz» публиковала статью, в которой предлагалось вместо просто замены бумажных удостоверений на пластиковые внедрить «умные» удостоверений на базе смарт-карт. Какие улучшения предусмотрены новым постановлением?
В обновленном тексте говорится, что удостоверения будут содержать персональный идентификационный номер физического лица (ПИН ФЛ) и специальную электронную метку (NFC смарт-карт), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами.
Эти же элементы будут содержаться и в свидетельстве о регистрации автомототранспортного средства (для транспорта юридического лица вместо ПИН ФЛ — идентификационный номер налогоплательщика, ИНН).
В документе уточнено, что удостоверения и свидетельства изготавливаются на основе рекомендаций международных стандартов. В них используется улучшенный перевод отдельных пунктов на английский язык и пересмотрено расположение некоторых элементов.
Установлено, что для замены удостоверений на новые образцы достаточно предъявления водителями паспорта, удостоверения старого образца и талона к нему.
С учетом внедрения в удостоверения и свидетельства электронных меток с 1 января 2021 года,
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Комментарии
Ураааа!!! Наконец-то можно будет ходить без паспорта!!! Долго к этому шли однако.