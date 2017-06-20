РУ O`Z ЎЗ
20 июня, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

Водительские удостоверения обретут статус официального ID-документа

Новые водительские удостоверения будут иметь статус официального документа, удостоверяющего личность, и будут содержать электронные метки.

Сегодня, 22:06   Общество  

Национальные водительские удостоверения нового образца, выдача которых должна начаться с октября, получили статус официального документа, удостоверяющего личность. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 19 июня.

Документом внесены изменения и дополнения в постановление правительства от 2 марта «О мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства».

Напомним, в мае «Газета.uz» публиковала статью, в которой предлагалось вместо просто замены бумажных удостоверений на пластиковые внедрить «умные» удостоверений на базе смарт-карт. Какие улучшения предусмотрены новым постановлением?

В обновленном тексте говорится, что удостоверения будут содержать персональный идентификационный номер физического лица (ПИН ФЛ) и специальную электронную метку (NFC смарт-карт), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами.

Эти же элементы будут содержаться и в свидетельстве о регистрации автомототранспортного средства (для транспорта юридического лица вместо ПИН ФЛ — идентификационный номер налогоплательщика, ИНН).

В документе уточнено, что удостоверения и свидетельства изготавливаются на основе рекомендаций международных стандартов. В них используется улучшенный перевод отдельных пунктов на английский язык и пересмотрено расположение некоторых элементов.

Установлено, что для замены удостоверений на новые образцы достаточно предъявления водителями паспорта, удостоверения старого образца и талона к нему.

С учетом внедрения в удостоверения и свидетельства электронных меток с 1 января 2021 года, т. е. с даты окончания действия удостоверений старого образца, отменяется требование об обязательном оформлении на специальных бланках в бумажной форме талона о прохождении технического осмотра, доверенностей на право пользования и (или) распоряжения автомототранспортным средством, а также полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Для улучшения предоставления государственных услуг в системе органов внутренних дел при МВД будет создан Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения.

Текст: «Газета.uz»      4 978

Материалы по теме

Комментарии

  • Jose Sanchez 20 июня 2017 22:27

    Ураааа!!! Наконец-то можно будет ходить без паспорта!!! Долго к этому шли однако.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 23:15

Абдулла Арипов пообщался с предпринимателями

Сегодня, 21:49

Система специализированных медицинских услуг будет реформирована

Сегодня, 18:50

Министром высшего и среднего специального образования назначен Ином Маджидов

Сегодня, 17:48

26 июня будет выходным днем

Сегодня, 16:50

Торгово-промышленную палату возглавил Адхам Икрамов

Сегодня, 14:52

«Узбекнефтегаз» проведет ребрендинг

Сегодня, 14:43

Назначены хокимы Бекабада и Бекабадского района

Сегодня, 12:14

Количество преступлений за четыре месяца снизилось на 7,3%

Популярное

Торгово-промышленная палата реформируется

26 июня будет выходным днем

Министром высшего и среднего специального образования назначен Ином Маджидов

Торгово-промышленную палату возглавил Адхам Икрамов