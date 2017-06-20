Водительские удостоверения обретут статус официального ID-документа

Новые водительские удостоверения будут иметь статус официального документа, удостоверяющего личность, и будут содержать электронные метки.

Национальные водительские удостоверения нового образца, выдача которых должна начаться с октября, получили статус официального документа, удостоверяющего личность. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 19 июня.

Документом внесены изменения и дополнения в постановление правительства от 2 марта «О мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства».

Напомним, в мае «Газета.uz» публиковала статью, в которой предлагалось вместо просто замены бумажных удостоверений на пластиковые внедрить «умные» удостоверений на базе смарт-карт. Какие улучшения предусмотрены новым постановлением?

В обновленном тексте говорится, что удостоверения будут содержать персональный идентификационный номер физического лица (ПИН ФЛ) и специальную электронную метку (NFC смарт-карт), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами.

Эти же элементы будут содержаться и в свидетельстве о регистрации автомототранспортного средства (для транспорта юридического лица вместо ПИН ФЛ — идентификационный номер налогоплательщика, ИНН).

В документе уточнено, что удостоверения и свидетельства изготавливаются на основе рекомендаций международных стандартов. В них используется улучшенный перевод отдельных пунктов на английский язык и пересмотрено расположение некоторых элементов.

Установлено, что для замены удостоверений на новые образцы достаточно предъявления водителями паспорта, удостоверения старого образца и талона к нему.

С учетом внедрения в удостоверения и свидетельства электронных меток с 1 января 2021 года, т. е. с даты окончания действия удостоверений старого образца, отменяется требование об обязательном оформлении на специальных бланках в бумажной форме талона о прохождении технического осмотра, доверенностей на право пользования и (или) распоряжения автомототранспортным средством, а также полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

Для улучшения предоставления государственных услуг в системе органов внутренних дел при МВД будет создан Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения.