Вечером 30 января в Термезском районе Сурхандарьинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончалась 20-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба УБДД УВД области.

По предварительным данным. Nexia 3 под управлением 34-летнего водителя на высокой скорости вылетела с дороги и перевернулась. Сообщается, что водитель госпитализирован.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, что на земле лежат несколько человек, а рядом стоят маленькие дети. Состояние других пострадавших не уточняется.