Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 19 января одобрил поправки в законодательство, связанные с изменением полномочий палат парламента, чтобы привести их в соответствие с обновлённой Конституцией. Документ будет направлен на подписание президенту, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Самороспуск

Поправками, в частности, предусматривается, что Законодательная палата и Сенат могут принять решение о самороспуске большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов или сенаторов.

Новые выборы в Законодательную палату проводятся в течение двух месяцев, новый состав Сената формируется в течение месяца.

В период роспуска Законодательной палаты полномочия Олий Мажлиса по принятию законов, за исключением Конституции и конституционных законов, выполняет Сенат.

Изменение сроков

Теперь одно и то же лицо не может быть генеральным прокурором более двух сроков подряд. Такая же поправка вводится по отношению к председателю Сената и спикеру Законодательной палаты. Сейчас все три руководителя избираются или назначаются сроком на 5 лет, ограничений на переизбрание нет.

Как мы уже писали, положения конституционного закона, изменяющие и (или) иным образом затрагивающие сроки полномочий, порядок и (или) условия избрания (назначения) должностных лиц государственной власти, применяются в отношении лиц, занимающих эти должности на момент вступления в силу данного закона.

К этим должностным лицам относятся президент, а также спикер Законодательной палаты, председатель Сената, председатели кенгашей народных депутатов областей, районов и городов, хокимы, председатель и заместитель председателя Верховного суда, председатель и заместитель председателя Высшего судейского совета, председатель Центральной избирательной комиссии и генеральный прокурор.

«Данные лица вправе избираться (назначаться) наравне с другими гражданами Республики Узбекистан на указанные должности в соответствии с требованиями Конституции Республики Узбекистан, в том числе в редакции настоящего Конституционного закона, и вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего Конституционного закона», — отмечается в документе.

Сроки одобрения законов

По новой Конституции Сенат рассматривает поступившие из Законодательной палаты законы в течение 60 дней (этот срок не был прописан в прежней редакции Конституции, но указывался в постановлении нижней палаты парламента) и в случае одобрения не позднее 10 дней направляется президенту для подписания и обнародования.

Если Сенат за два месяца не принял решения об одобрении или отклонении закона, Законодательная палата направляет его напрямую президенту для подписания и обнародования.

Президент должен подписать и обнародовать закон в течение 60 дней (в старой редакции — 30 дней, этот срок не всегда соблюдался).

Сокращение числа сенаторов

Общее число сенаторов, избираемых от регионов и назначаемых президентом, сокращается со 100 до 65.

Теперь члены Сената избираются в равном количестве — по 4 человека (ранее — по 6) — от Каракалпакстана, областей и Ташкента. Ещё 9 членов Сената (ранее — 16) назначаются президентом из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.

Количество сенаторов, работающих на постоянной основе, сохранится — 25.

Расширение полномочий Законодательной палаты

Законом упраздняется комиссия Сената по контролю за деятельностью органов прокуратуры.

Ряд полномочий Сената отменяется и становится исключительными полномочиями Законодательной палаты:

контроль за исполнением государственного бюджета;

рассмотрение отчёта Счётной палаты;

рассмотрение и одобрение по представлению президента кандидатуры премьер-министра;

заслушивание отчётов премьер-министра по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, а также членов Кабинета министров по вопросам их деятельности;

заслушивание ежегодного доклада Кабинета министров по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны;

направление парламентского запроса должностным лицам госорганов и осуществление иных форм парламентского контроля.

Число заместителей спикеров Законодательной палаты сокращается с 7 до 2 с запретом членства в партиях и фракциях на период работы в этой должности. Заместители спикера Законодательной палаты могут быть досрочно отозваны по решению палаты, принятому более чем двумя третями голосов от общего числа депутатов тайным голосованием.

Кроме того, конкретно определяются полномочия руководителя фракции в отдельной статье.

Изменение порядка назначения премьер-министра

Законодательная палата теперь будет рассматривать и одобрять кандидатуры в члены Кабинета министров по представлению президента (сейчас — премьер-министра).

Кандидатура премьер-министра для рассмотрения и одобрения Законодательной палатой (до этого — вместе с Сенатом) представляется президентом после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий (до этого — партия, набравшая больше всего мест на выборах) в течение месяца после избрания должностных лиц и формирования органов палат Олий Мажлиса или в течение месяца после освобождения от должности премьер-министра либо его отставки, действующего состава Кабинета министров.

Законодательная палата рассматривает представленную президентом кандидатуру премьер-министра в течение 10 дней со дня внесения представления.

Если при голосовании премьер-министру не удалось набрать более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты, президент имеет право после проведения дополнительных консультаций со всеми фракциями ещё два раза (было — один раз) представить кандидатуру на должность премьер-министра.

В случае трёхкратного отклонения представленной кандидатуры президент назначает премьер-министра (сейчас — и. о. премьер-министра) и вправе распустить Законодательную палату (сейчас — распускает).

Другие изменения

Граждане в количестве не менее 100 тысяч человек, Сенат, омбудсман, Центральная избирательная комиссия в порядке законодательной инициативы смогут вносить законодательные предложения в Законодательную палату.

Из числа депутатов Законодательной палаты и членов Сената может создаваться специальная комиссия для проведения парламентского расследования для изучения фактов и событий, создающих угрозу правам и свободам человека, интересам общества и государства.

Теперь кандидатуры председателя, заместителя председателя, членов и секретаря Высшего судейского совета, руководителя республиканского органа по противодействию коррупции и руководителя республиканского антимонопольного органа представляются президентом в Сенат.

Генеральный прокурор, председатель Счётной палаты назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур Сенатом.

Кандидатура на должность председателя Службы государственной безопасности, предложенная президентом, назначается президентом на должность после проведения консультаций с Сенатом.

Депутату и сенатору предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 36 рабочих дней, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрен отпуск более продолжительным сроком.

Устанавливается, что вышеупомянутые положения закона, определяющие количественный состав Сената и названия комитетов, а также количество и статус заместителей спикера Законодательной палаты, планируется реализовать по итогам парламентских выборов в 2024 году.