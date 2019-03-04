Музраф Муборакходжаевич Икрамов назначен начальником Управления юстиции Кашкадарьинской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.

До этого назначения (с августа 2017 года) он возглавлял Счетную палату, а в 2015—2017 годах был министром юстиции.

Музраф Икрамов (1973 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного юридического университета (1995), а также Академии государственного и общественного строительства при президенте (2005).

Карьеру начал в 1995 году с должности старшего консультанта управления Минюста по правовой экспертизе проектов законодательных и нормативно-правовых актов. Позже занимал руководящие должности в разных управлениях министерства, управлении правовой экспертизы и международных договоров Кабинета Министров, был заведующим секцией по координации деятельности структур Сената и Законодательной палаты службы сотрудничества с Олий Мажлисом, политическими и общественными организациями Аппарата президента. В 2013—2015 годах работал первым заместителем министра юстиции. Удостоен звания «Заслуженный юрист Республики Узбекистан».

Предыдущим начальником Управления юстиции Кашкадарьи (с июля 2018 года) был Салохиддин Самадович Нуриев.